Młodzi wykształceni załamani. "Zdradzili wszyscy"

Zdradzili wszyscy, którzy mogli pomóc, zablokować triumfalny pochód fashysmu i nie dopuścić do tej siary w chooy przed Europą, jakiej świadkiniami i świadkami będziemy 6 sierpnia. Oczywiście chodzi o zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Strasznie zepsute mamy przez to wakacje, serio. Mogło to zaprzysiężenie się odbyć jakoś w roku szkolnym albo później nawet, np. w listopadzie. Jest to wydarzenie tak promienne, jasne, radosne, nastrajające pozytywnie do życia, jak poniedziałkowy wczesny wieczór pod koniec listopada. Wiesz, że jest brzydko, zimno, nie masz siły ani ochoty na nic, a jednocześnie wiesz, iż to dopiero początek.