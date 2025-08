Najbliższy serwis… w USA

Ostatnią tego rodzaju perełką był njus, że oto polscy politycy, i to nie byle jacy, bo w randze ministra i wicepremiera (Jeszcze Błaszczak? Już Kosiniak-Kamysz? Obaj?), zamawiający w USA niemałą liczbę czołgów Abrams, zapomnieli na czas pomyśleć o serwisowaniu ich w Polsce. Po prostu tak się jakoś złożyło, że nikomu nie przyszło do głowy, żeby zamówić te czołgi od razu wraz z serwisem. Bo niby dlaczego miało przyjść do głowy?…