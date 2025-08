Ciao pomodori!

Dawno już lato nie „rozpieszczało” nas taką ilością lejącej się z nieba w różnych ilościach wody. Trzeba być jednak dobrej myśli, nie poddawać się i mieć nadzieję. Być może sierpień będzie dla nas łaskawszy. Już niedługo żniwa, i to zarówno w sensie całego sektora rolnego, jak i naszych gospodarstw domowych. Będziemy przecież gromadzić w słoiczkach letnie skarby. My już przygotowałyśmy kilka słoików z przetartymi malinowymi pomidorami, które będą dodatkiem do zupy pomidorowej, kilka słoików konfitury z wiśni – tym razem dodałyśmy cynamon i kardamon, co świetnie smakować będzie zimą.