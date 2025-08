Bodnar się nawrócił

W reformie wymiaru sprawiedliwości nie będzie miejsca na sabotaż i taryfy ulgowej dla tych, których ten wymiar dosięgnie”. Stop. Abstrahując od jawnej pogróżki wsadzenia za kraty 55 sędziów, pewnie trzeba będzie dodać jeszcze jednego: tego, który skazał na pięć lat więzienia senatora Stanisława Gawłowskiego z PO za korupcję. Stop. Według świadków Staszek wziął niecałe 800 tys. zł i dwa zegarki. Stop. I za co wyrok, jak on z Platformy? No ludzie... Stop.