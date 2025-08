Nieoficjalne: Binjamin Netanjahu zdecydował o pełnej okupacji Strefy Gazy

O decyzji Izarela poinformował tamtejszy kanał informacyjny i24News, powołując się na biuro premiera.

Ultimatum czy szantaż?

Według źródeł decyzja miała zostać przekazana szefowi Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generałowi Eyalowi Zamirowi. Jak podaje dziennikarz Amichaj Stein, Netanjahu miał postawić Zamira przed ultimatum: albo podporządkuje się nowej strategii, albo zostanie zmuszony do rezygnacji.

W odpowiedzi na stanowisko premiera oraz fiasko rozmów w sprawie uwolnienia zakładników, generał Zamir miał odwołać planowaną wizytę roboczą w Stanach Zjednoczonych. Decyzja Netanjahu może oznaczać dalszą eskalację konfliktu w Strefie Gazy, który od miesięcy pozostaje jednym z głównych ognisk napięcia na Bliskim Wschodzie.

Rośnie liczba zgonów z głodu

Jednocześnie w wyniku poniedziałkowych izraelskich ataków na Strefę Gazy zginęło co najmniej 40 osób — poinformowała agencja Associated Press, powołując się na źródła medyczne w regionie. Wśród ofiar jest co najmniej 10 osób, które straciły życie w pobliżu punktów wydawania pomocy humanitarnej prowadzonych przez organizację GHF (Gaza Humanitarian Foundation), wspieraną przez USA i Izrael.

Według ONZ, od rozpoczęcia działalności GHF pod koniec maja, zginęło już ponad 1000 Palestyńczyków, którzy próbowali uzyskać pomoc humanitarną. Wiele z tych śmierci miało miejsce przy samych punktach dystrybucji. Organizacja ta od miesięcy spotyka się z krytyką innych agencji pomocowych, które oskarżają ją o upolitycznienie oraz militaryzację procesu udzielania pomocy.

Dramatyczna jest także sytuacja związana z głodem w regionie. Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy, kontrolowane przez Hamas, poinformowało w poniedziałek o pięciu kolejnych dorosłych osobach, które zmarły z powodu głodu. Łączna liczba ofiar niedożywienia na tym terytorium wzrosła tym samym do 180 — w tym 93 dzieci.

