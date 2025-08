Polska 2050 straciła posła. Pożegnał się jednym zdaniem

Polityk zamieścił na swoim koncie na platformie X krótkie zdanie, które brzmiało: "W Sejmie powiększyło się grono posłów niezrzeszonych". W rozmowie z Onetem Zimoch potwierdził, że złożył wniosek o wykreślenie go z listy członków klubu parlamentarnego Polski 2050.

– Powiem wprost, odchodzę, bo wyczerpało się to, na co się umawiałem m.in. z marszałkiem Hołownią – powiedział.

Zawieszenie w partii

W niedzielę (6 lipca) późnym wieczorem poseł Tomasz Zimoch poinformował za pośrednictwem platformy X o wiadomości, którą otrzymał od przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza. "Właśnie przeczytałem SMS od przewodniczącego klubu: »Tomku. Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca«" – czytamy.

"Nic to nie zmienia – będę sobą" – zadeklarował Zimoch, dołączając do wpisu trzy uśmiechnięte emotikony.

Zawieszenie było reakcją na oburzenie, jakiemu Zimoch dał wyraz po ujawnieniu informacji o spotkaniu Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim.

"Nie ma wytłumaczenia tego co się stało. Upokarzające są słowa, że »ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana«. Jest! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak" – napisał.

Spotkanie Kaczyński – Hołownia

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Do spotkania doszło w nocy z czwartku na piątek (z 3 na 4 lipca) w Warszawie. "Według naszych informatorów rządowa limuzyna Hołowni zaparkowała w podziemnym garażu na miejscu europosła Adama Bielana. Mamy zdjęcia samochodu i w kilku źródłach potwierdziliśmy, że jest to samochód, którym dysponuje marszałek Sejmu" – relacjonowali dziennikarze Radia Zet i "Newsweeka". Fotoreporter "Faktu" zauważył w pobliżu miejsca spotkania również samochód, którym zwykle porusza się prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

