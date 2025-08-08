TSUE nie próżnuje

Prawa strona przyjęła do wiadomości, że ze strony Trybunału w Luksemburgu trudno się spodziewać czegokolwiek dobrego. O ile jednak dotąd werdykty TSUE bywały bardzo brutalne wobec Polski, o tyle ostatni wzbudził irytację nawet w tak, zdawałoby się, prounijnych państwach jak Niemcy i Włochy.

Werdykt z końca lipca to efekt pozwu dwóch uchodźców z Bangladeszu, którzy przedostali się do Włoch, ale władze włoskie uznały, że ich kraj rodzinny to państwo bezpieczne, i trudno uznawać ich za uchodźców uciekających przed konfliktem zbrojnym. Włoski rząd zamierzał ich wysłać do obozów przejściowych w Albanii.