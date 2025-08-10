Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Co nas natomiast nieodmiennie uderza, to fakt, iż każdego roku ponawiamy dyskusję na temat cen dorsza nad Bałtykiem. Pomimo tak wielu lat dyskusji, kontrowersji, różnego rodzaju złych praktyk opisywanych w mediach nadal istnieje wielu amatorów dorsza, którzy są gotowi dać się oskubać na równowartość abonamentu półrocznego w barze mlecznym, iżby tylko zjeść osoborybę smażoną na głębokim oleju wymienianym rzadziej niż olej w passacie 1,9 tdi na wsi pod Rzeszowem.