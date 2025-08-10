Polska dla Polaków i…?

To oczywiście nie jest pytanie dla zahukanych unijczyków z obecnie rządzącej koalicji. To pytanie do szykujących się do przejęcia władzy polityków prawicy.

Fala migracji już raz wyniosła polską prawicę do władzy. Pamiętają państwo?

Wszak największy kryzys migracyjny w Unii Europejskiej miał miejsce w 2015 r. Wtedy to do Unii Europejskiej przybyło ponad milion uchodźców i migrantów, głównie z krajów takich jak Syria, Afganistan, Irak czy Erytrea. Większość migrantów przybywała przez szlaki bałkańskie i Morze Śródziemne, co doprowadziło do poważnych napięć politycznych wewnątrz UE oraz kryzysu humanitarnego.

Unię Europejską uosabiał wówczas w Polsce Donald Tusk, w tamtym akurat czasie szef Rady Europejskiej. Słabnącą podówczas Platformę Obywatelską dodatkowo zatopiło utożsamianie jej właśnie ze wzbudzającą nad Wisłą zdumienie polityką otwartości Angeli Merkel i innych liderów tamtejszych lat. Wybory – w dużej mierze na tej fali – wygrało zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość, wówczas, delikatnie mówiąc, niekojarzące się jeszcze z entuzjazmem do przyjmowania migrantów nad Wisłę.