Wielka historia małego miasteczka

Czerwińsk nad Wisłą to jedno z tych miast Rzeczypospolitej, które odcisnęło trwały ślad na dziejach Polski. Urokliwe miasteczko położone między Zakroczymiem a Wyszogrodem ma potencjał turystyczny nieustępujący Kazimierzowi Dolnemu. Jednak fakt, że jest znacznie słabiej skomunikowane, sprawia, że pozostaje na uboczu tras turystycznych. A szkoda.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że za czasów Władysława Jagiełły nie ustępował on swoim znaczeniem Warszawie. W dużej zaś mierze zawdzięczał swój ówczesny rozwój żegludze wiślanej, przez wieki pozostając ważnym portem śródlądowym na wiślanym szlaku. Choć ustępował znaczeniem Płockowi, gdzie rezydowali książęta mazowieccy, to odegrał w historii rolę zarówno militarną, jak i polityczną, i to do tego stopnia, że można pokusić się o nazwanie go kolebką polskiej demokracji. Ale o tym za chwilę.

Punkt nawigacyjny

Z epoki Jagiellonów musimy się bowiem cofnąć do początków państwa polskiego. Po raz pierwszy w piśmie Czerwińsk wzmiankowany został w tzw. falsyfikacie mogileńskim datowanym pierwotnie na 1065 r. Nazwa „falsyfikat” jest nieco myląca, bo dokument, który zachował się do dziś, jest jak najbardziej prawdziwy.