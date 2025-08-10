Test "Do Rzeczy": Suzuki Vitara 1.4

Surowo wyglądający model wprowadzony na rynek w roku 1988 raczej nigdy nie był spełnieniem marzeń pasjonatów motoryzacji. A jednak kolejne pokolenia chętnie Vitarę kupują. Dlaczego? Bo to solidne, niezawodne i praktyczne auto z bardzo porządnym napędem na cztery koła, które dobrze radzi sobie zarówno jako rodzinny samochód na parkingu pod hipermarketem, jak i podczas wypadów poza asfaltowe szlaki.