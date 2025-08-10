Test "Do Rzeczy": Suzuki Vitara 1.4

Ten crossover już od kilku dekad jest wizytówką japońskiego producenta.
Surowo wyglądający model wprowadzony na rynek w roku 1988 raczej nigdy nie był spełnieniem marzeń pasjonatów motoryzacji. A jednak kolejne pokolenia chętnie Vitarę kupują. Dlaczego? Bo to solidne, niezawodne i praktyczne auto z bardzo porządnym napędem na cztery koła, które dobrze radzi sobie zarówno jako rodzinny samochód na parkingu pod hipermarketem, jak i podczas wypadów poza asfaltowe szlaki.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
