Poważne oskarżenia ws. KPO. Pełczyńska-Nałęcz zabiera głos

Była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skrytykowała kierowany przez Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz resort, twierdząc, że w ministerstwie wiedziano na co są wydawane pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Wpis Katarzyny Duber-Stachurskiej doczekał się odpowiedzi polityk Polski 2050.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że to PARP i jej była szefowa są odpowiedzialni za marnowanie unijnych pieniędzy. Jak napisała w odpowiedzi na wpis jednego z dziennikarzy, to "pani Prezes nie wysłała do mnie w ciągu minionego roku żadnego pisma o nieprawidłowościach w HoReCa".

"Za realizację programów są odpowiedzialni PARP i operatorzy. Zgodnie z umową to ich rolą jest dopilnowanie, aby dotacje były przyznawane zgodnie z regulaminem. Przyznaje to zresztą sama Pani Prezes. Pisze, że zlecając kontrole PARP-owi zleciłam ją osobom, które zajmowały się programem. Dlatego teraz oprócz kontroli PARP-u jest też kontrola Ministerstwa" – napisała na swoim koncie na platformie X, dodając, że nie będzie "ferowała wyrok" i poczeka na wyniki kontroli zleconej przez ministerstwo.

Afera KPO

Dziennikarz stacji Polsat News odnalazł na Facebooku grupę utworzoną w 2024 roku. Na niej publikowane były oferty zakupu spółek z branży HoReCa. "Potencjalni kupcy mieli dwa warunki, które były niezbędne do uzyskania dofinansowania z KPO. Firmy musiały odnotować spadek przynajmniej 20 proc. przychodów w czasie pandemii oraz posiadać odpowiedni numer PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)" – czytamy.

Nie wiadomo, czy którakolwiek z transakcji została sfinalizowana. Przed publikacją stacji, także internauci poczynili w tym aspekcie swoje ustalenia. Jednym z nich był Bartosz Soluch, działacz Nowej Nadziei. "Rok temu powstał cały czarny rynek nacelowany na środki KPO! To szok! Tych ofert jest od groma i są ogólnie dostępne na facebooku" – napisał na platformie X. Jak podkreślił, "ci ludzie musieli z góry wiedzieć, że dostaną dotacje". "[...]skala korupcji rządu Donalda Tuska jest coraz większa i jestem przekonany, że jeszcze nie dobiliśmy do dna" – podsumował. Do swojego wpisu Soluch załączył screeny wspomnianych ofert kupna. Te opublikował także inny działacz partii Sławomira Mentzena Rafał Kubowicz. "Przecież to jest czyste, ustawione okradanie Polaków zaplanowane z wyprzedzeniem. TEGO JEST MNÓSTWO!" – podkreślił.

