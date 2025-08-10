Sprawa KPO pod lupą Prokuratury Europejskiej

Od piątku Polska żyje aferą dotyczącą wydatkowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Na stronach rządowych opublikowano interaktywną mapę, która ujawniła, że część firm otrzymała dotacje na dość zaskakujące cele. Ze środków, które miały zostać przeznaczone na inwestycje sfinansowano jachty, meble, sauny, solarium, wirtualne strzelnice czy platformę do gry w brydża. Co zdumiewające, dofinansowanie otrzymał nawet klub swingersów. Sprawa wywołała wielką polityczną burzę.

W przestrzeni publicznej zaczęły się pojawiać głosy, że odpowiedzialność za całą sprawę spada na Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej była szefowa, która została odwołana 1 sierpnia przekonuje, że to Ministerstwo Funduszy i Rozwoju nadzorowało cały proces wersyfikacji wniosków.

"Ta sprawa nas interesuje"

Portal money.pl zwrócił się do Prokuratury Europejskiej z pytaniem o to, czy instytucja ma zamiar ingerować. Wcześniej Komisja Europejska wyraziła oczekiwanie, że polskie władze wyjaśnią wszelkie wątpliwości. "EPPO jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń w sprawie ewentualnych nadużyć finansowych związanych z funduszami UE, więc ta sprawa zdecydowanie nas interesuje i pozostajemy w ścisłym kontakcie z organami krajowymi" – informuje w odpowiedzi na pytania Tine Hollevoet, rzeczniczka prasowa Prokuratury Europejskiej.

Wskazała, że EPPO zasadniczo nie komentuje trwających dochodzeń, ani nie potwierdza, nad którymi sprawami pracuje. "Ma to na celu nienarażanie na szwank ewentualnych trwających postępowań i ich wyników. Zawsze, gdy możemy wypowiedzieć się na temat naszych dochodzeń, robimy to z własnej inicjatywy" – wyjaśnia Hollevoet.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Europejskiej zaznacza, że EPPO musi podążać za każdym tropem, który leży w jej kompetencjach."Tropy możemy uzyskać od organów krajowych, podmiotów prywatnych i obywateli (za pośrednictwem naszej strony internetowej) lub możemy również wszcząć dochodzenie z urzędu, z własnej inicjatywy, np. na podstawie artykułów prasowych" – przekazała.

