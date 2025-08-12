57 Ukraińców i 6 Białorusinów. Tusk zapowiedział deportacje po zamieszkach na Narodowym

We wtorek, podczas konferencji poprzedzającej posiedzenie rządu, premier Donald Tusk ogłosił, że wobec 63 osób, które dopuściły się przestępstw podczas imprezy, wszczęto procedury administracyjne nakazujące opuszczenie terytorium Polski.

Jak poinformował szef rządu, wśród objętych decyzją o wydaleniu jest 57 obywateli Ukrainy oraz 6 obywateli Białorusi. Cudzoziemcy mają opuścić kraj dobrowolnie lub zostaną do tego zmuszeni. – Sytuacja, która zbulwersowała opinię publiczną, ma już swój finał – podkreślił Tusk.

Zamieszki i zatrzymania

Do incydentów doszło podczas sobotniego koncertu, gdy na stadionie pojawiły się m.in. flagi OUN-UPA – organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Według Komendy Stołecznej Policji zatrzymano 109 osób za różne wykroczenia i przestępstwa, w tym posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, wnoszenie i używanie środków pirotechnicznych oraz wtargnięcie na teren imprezy masowej.

We wtorek rano premier Tusk w swoich mediach społecznościowych ostrzegł przed prowokacjami mającymi na celu skłócenie Polaków i Ukraińców. – Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina, organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów – napisał na platformie X.

Jednocześnie minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział, że wobec cudzoziemców łamiących prawo będą uruchamiane procedury wydalenia. Podobne stanowisko przedstawił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Szybkie kary i procesy

Według premiera sądy zareagowały błyskawicznie – w przypadkach, gdzie doszło do przestępstw lub wykroczeń, już nałożono odpowiednie kary. Władze podkreślają, że mają zamiar stanowczo reagować na wszelkie incydenty z udziałem cudzoziemców, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu.

– Sądy też zareagowały błyskawicznie i w niektórych przypadkach, tam, gdzie doszło do wykroczenia czy popełnienia przestępstwa, także nałożono odpowiednie kary – zapewniał podczas konferencji Tusk.

