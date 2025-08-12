CO PISZĄ NA WSCHODZIE || „Andriej Tkaczow niszczy wizerunek Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej” – tak działalność kontrowersyjnego duchownego, nazywanego „cerkiewnym Żyrinowskim”, komentuje prokremlowski publicysta Rostisław Szorochow.
Protojerej Andriej Tkaczow to jeden z najbardziej wyrazistych duchownych rosyjskiego prawosławia. Prowadzi własny program w telewizji Spas, w którym wyraża bardzo radykalne, często również bardzo oryginalne poglądy. Nieprzypadkowo nazywany jest „cerkiewnym Żyrinowskim”. Zdaniem korespondenta wojennego i publicysty Rostisława Szorochowa, publiczne wypowiedzi kontrowersyjnego protojereja godzi w dobre imię Cerkwi.
Źródło: DoRzeczy.pl