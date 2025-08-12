Prawosławny "sigma boy"

Protojerej Andriej Tkaczow to jeden z najbardziej wyrazistych duchownych rosyjskiego prawosławia. Prowadzi własny program w telewizji Spas, w którym wyraża bardzo radykalne, często również bardzo oryginalne poglądy. Nieprzypadkowo nazywany jest „cerkiewnym Żyrinowskim”. Zdaniem korespondenta wojennego i publicysty Rostisława Szorochowa, publiczne wypowiedzi kontrowersyjnego protojereja godzi w dobre imię Cerkwi.