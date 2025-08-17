Miotły w dłoń!

Taki stan rzeczy sprawia badaczce zauważalną satysfakcję. Opisywani przez nią poganie górują nad otoczeniem. „To zróżnicowana grupa, ale jej członkowie mają na pewno kilka cech, które ich łączą. Jedną z nich jest potrzeba poszukiwań duchowych wykraczająca ponad to, z czym spotykają się na co dzień. Nasz polski krajobraz religijny jest zdominowany przez rzymski katolicyzm, w którym wzrastała większość Polaków. Jednak współcześni poganie szukają czegoś innego” – głosi badaczka.