Hennig-Kloska odkrywa karty w sprawie wiatraków: Decyzja wbrew interesowi państwa

– Rząd się nie podda. (...) Będziemy pracować nad ustawą o rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, szukając konsensusu – mówiła w czwartek na konferencji prasowej Paulina Henning-Kloska. – Jeżeli chcemy mieć niższe rachunki za energię elektryczną, musimy również po energetykę wiatrową na lądzie sięgnąć. (…) Decyzja prezydenta jest wbrew interesowi państwa polskiego – dodała.

Nie dla wiatraków, tak dla niższych cen energii

Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę, która m.in. miała obniżyć minimalną odległość nowych turbin od domów mieszkalnych z obecnych 700 metrów do 500 metrów, likwidując obowiązującą od 2016 roku zasadę tzw. 10H, jednocześnie podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zamrożenia cen prądu – dokładnie ten fragment, który znalazł się w zablokowanym projekcie.

– W tej ustawie, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana – mówił, dodając: – 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych – zauważył.

"Weto prezydenta było wbrew ekonomii, wbrew logice i wbrew woli obywateli"

Minister Hennig-Kloska zapowiedziała, że już w przyszłym tygodniu rozpocznie konsultacje z innymi członkami gabinetu, aby – jak podkreśliła – "w trybie odrębnym" przyjąć ustawę i błyskawicznie skierować ją do Sejmu. Szefowa resortu klimatu jednocześnie ostro skrytykowała decyzję prezydenta, nazywając ją "nieodpowiedzialną" i "wbrew woli obywateli", powołując się przy tym na sondaże pokazujące rosnące poparcie dla rozwoju energetyki wiatrowej.

– Dzisiaj nawet mamy dostępny najnowszy sondaż, z którego wynika, że 56 proc. obywateli popiera jednoznacznie przyjęcie tej ustawy i rozwój energii wiatrowej na lądzie. Jeśli spojrzymy, są badania również dostępne, to również 50 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości popiera rozwój tej energetyki – wskazała Hennig-Kloska, nie podając jednak źródła cytowanych badań.

