Śledztwo ws. Nord Stream. Pojawiły się nowe informacje

Jak donosi "Wall Street Journal” (WSJ), powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, kapitan dowodził grupą dwóch żołnierzy i czterech cywilnych nurków, potajemnie zwerbowanych przez ukraińską jednostkę specjalną, w celu podłożenia ładunków wybuchowych, które uszkodziły rurociągi.

W artykule podano, że Serhij K., obecnie emerytowany kapitan Sił Zbrojnych Ukrainy, służył wcześniej w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), a także w elitarnej jednostce obrony powietrznej, która broniła Kijowa w pierwszych miesiącach pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. W maju 2022 roku on i dwóch jego kolegów, a także cywilni nurkowie, zostali zwerbowani do tajnej misji zniszczenia gazociągu.

Operację przygotowali wysocy rangą oficerowie Sił Zbrojnych Ukrainy i służb specjalnych pod dowództwem wysoko postawionego generała sił specjalnych, dowódcy elitarnej jednostki wojskowej.

Według kilku osób, które brały udział w operacji lub znały jej przebieg, nadzorowaniem misji o kryptonimie "Operacja Średnica” zajął się ówczesny dowódca naczelny Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerij Załużny.

Po sprzeciwie ówczesnego prezydenta USA Joe Bidena, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nakazał Załużnemu przerwanie misji. Grupa kontynuowała jednak prace, wysadzając gazociąg w powietrze 26 września 2022 roku.

Aresztowanie Ukraińca we Włoszech

Włoscy śledczy poinformowali, że namierzyli Serhija K. po tym, jak posłużył się ukraińskim paszportem do zakupu biletów lotniczych z Polski i rezerwacji hotelu we Włoszech. 49-latek został zatrzymany w San Clemente. Policja przeszukała bungalow, w którym podejrzany mieszkał z rodziną od kilku dni. Poddał się bez oporu.

Teraz Sąd Apelacyjny w Bolonii podejmie decyzję w sprawie ekstradycji podejrzanego do Niemiec.

–bSergij K. należał do grupy osób, które podłożyły ładunki wybuchowe pod gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2 – powiedział niemiecki prokurator generalny.

Prokuratorzy dodali, że podejrzewają, iż oskarżony koordynował operację. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

