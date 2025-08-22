"Element wojny, walki politycznej". Mocny głos z Pałacu Prezydenckiego

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko m.in. byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi oraz szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirowi Cenckiewiczowi.

Sprawa dotyczy odtajnienia i ujawnienia fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta".

Kancelaria Prezydenta reaguje

– W naszej ocenie pan prof. Sławomir Cenckiewicz nie popełnił żadnego przestępstwa. Jesteśmy spokojni o przebieg rozprawy sądowej – skomentował rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Polsat News. – Sławomir Cenckiewicz jako naukowiec i szef Wojskowego Biura Historycznego, zajmującego się badaniami historycznymi, przede wszystkim udostępniał dokumenty, które miał prawo udostępniać do serialu "Reset" – wskazał.

– Zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ten akt oskarżenia pojawia się dzień po złożonym przez pana prezydenta Karola Nawrockiego wecie do ustawy wiatrakowej – zaznaczył Leśkiewicz.

– Działania prokuratury oceniamy wyłącznie w charakterze politycznym i w charakterze zemsty politycznej – stwierdził rzecznik prezydenta, podkreślając, że Sławomir Cenckiewicz jest obecnie jednym z najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego.

– Kancelaria Prezydenta odbiera ten akt oskarżenia jako element wojny, walki politycznej. Uważamy, że oskarżenie skierowane przeciwko prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi nie opiera się na prawdziwych przesłankach, jest elementem walki politycznej z prezydentem Karolem Nawrockim – dodał.

Wcześniej głos w sprawie zabrał sam Cenckiewicz. "Bardzo się cieszę, że sprawa trafiła do sądu! Będę mógł się bronić w sądzie na warunkach określonych prawem. (...) Znam całość akt postępowania – jawne i tajne, i ze zdumieniem stwierdziłem, że jestem »wielkim nieobecnym« w śledztwie, a przez to jeszcze bardziej przekonanym, że sprawa ma jedynie wymiar polityczny i jest powodowana zemstą! Zarzuty są fałszywe i zupełnie nieuzasadnione merytoryczne. Prokurator nie potrafi ich uzasadnić. To jest zemsta ludzi, którzy przez lata budowali przyjaźń z Rosją wikłając instytucje państwa w relacje z Rosją! W tym z FSB" – napisał szef BBN w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

"Akt zemsty Donalda Tuska". Błaszczak reaguje na decyzję prokuraturyCzytaj też:

"Akt politycznej represji". Szefowa KRRiT odpowiada na ruch prokuratury