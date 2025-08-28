Pobicie Niedzielskiego. Poseł PiS oskarża ministra

Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Według relacji RMF FM, był to efekt pobicia byłego szefa resortu zdrowia, który został zaatakowany przez dwóch mężczyzn przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Napastnicy w momencie ataku mieli "głośno krytykować decyzje podejmowane w czasie pandemii".

"Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności" – poinformowała po godz. 22:00 za pośrednictwem platformy X mazowiecka policja.

Niedzielski zabrał głos po pobiciu

Adam Niedzielski zabrał głos na temat zdarzenia w mediach społecznościowych. Były minister zdrowia opisał przebieg szokującej sytuacji.

"Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących »śmierć zdrajcom ojczyzny«. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli. W ciągu kilku minut od zdarzenia na miejscu zjawiła się policja i pogotowie ratunkowe" – relacjonował.

Po udzieleniu pierwszej pomocy polityk został przewieziony do szpitala. "Tam zostały wykonane szczegółowe badania oraz obdukcja. Jestem cały poobijany i obolały, ale chcę Was uspokoić, że nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych. W tym miejscu chciałem podziękować Medykom ze Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach za udzieloną pomoc i wsparcie" – napisał.

Cieszyński wzywa Kierwińskiego do dymisji

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Polityk wskazał na rolę obecnego szefa MSWiA.

"Ochronę Adamowi Niedzielskiemu odebrał Marcin Kierwiński. To on bezpośrednio odpowiada za każdy cios który spadł na byłego ministra zdrowia w związku z jego pracą dla Polski" – napisał były minister cyfryzacji.

"Panie Kierwiński: albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie" – dodał Cieszyński.

