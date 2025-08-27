Morawiecki o pobiciu byłego ministra: Do tego prowadzi nienawiść!
Udostępnij11 Skomentuj
Opinie

Morawiecki o pobiciu byłego ministra: Do tego prowadzi nienawiść!

Dodano: 
Adam Niedzielski i Mateusz Morawiecki
Adam Niedzielski i Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Piotr Nowak
Adam Niedzielski trafił do szpitala. Media nieoficjalnie podały, że były minister zdrowia został pobity. Do sprawy odniósł się Mateusz Morawiecki.

Były minister zdrowia Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (woj. mazowieckie). Tę informację potwierdził RMF FM dyrektor medyczny tej placówki.

Według nieoficjalnych ustaleń medialnych, byłego szefa resortu zdrowia zaatakowało dwóch mężczyzn przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Sprawą zajmuje się policja, która na miejscu zabezpiecza nagrania z monitoringu oraz przesłuchuje świadków. Z relacji RMF FM wynika, że napastnicy w momencie ataku "głośno krytykowali decyzje podejmowane w czasie pandemii".

Niedzielski przechodzi obecnie badania diagnostyczne. Na razie nie wiadomo, jak długo były minister będzie musiał zostać w szpitalu. Wiadomo natomiast, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Morawiecki: Opanujcie się!

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował na platformie X wpis, w którym wyraził słowa wsparcia dla byłego ministra.

"Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuje od Polskiej Policji natychmiastowych i stanowczych działań" – napisał wiceprezes PiS. "Adam, jestem z Tobą myślami" – dodał.

twitter

Adam Niedzielski pełnił funkcję ministra zdrowia w latach 2020-2023. Odszedł z resortu w wyniku skandalu, po tym, jak prokuratura oskarżyła go o ujawnienie danych medycznych jednego z lekarzy. Wszystko zaczęło się od wpisu ministra, w którym zdementował informacje przekazane przez TVN24. Według relacji stacji, pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez dwa dni recept na leki przeciwbólowe. Niedzieli stwierdził, że jeden z lekarzy, który wystąpił w telewizyjnym materiale, wystawił dla siebie receptę na leki z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Medyk zażądał od szefa MZ przeprosin oraz wpłaty 100 tys. zł na rzecz hospicjum.

W grudniu 2024 r. Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Adama Niedzielskiego na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Obrońca byłego ministra zdrowia wniósł odwołanie od wyroku.

Czytaj też:
Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologię? Jest oświadczenie

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: X
Czytaj także