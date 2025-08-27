Morawiecki o pobiciu byłego ministra: Do tego prowadzi nienawiść!

Były minister zdrowia Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (woj. mazowieckie). Tę informację potwierdził RMF FM dyrektor medyczny tej placówki.

Według nieoficjalnych ustaleń medialnych, byłego szefa resortu zdrowia zaatakowało dwóch mężczyzn przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Sprawą zajmuje się policja, która na miejscu zabezpiecza nagrania z monitoringu oraz przesłuchuje świadków. Z relacji RMF FM wynika, że napastnicy w momencie ataku "głośno krytykowali decyzje podejmowane w czasie pandemii".

Niedzielski przechodzi obecnie badania diagnostyczne. Na razie nie wiadomo, jak długo były minister będzie musiał zostać w szpitalu. Wiadomo natomiast, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Morawiecki: Opanujcie się!

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował na platformie X wpis, w którym wyraził słowa wsparcia dla byłego ministra.

"Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuje od Polskiej Policji natychmiastowych i stanowczych działań" – napisał wiceprezes PiS. "Adam, jestem z Tobą myślami" – dodał.

Adam Niedzielski pełnił funkcję ministra zdrowia w latach 2020-2023. Odszedł z resortu w wyniku skandalu, po tym, jak prokuratura oskarżyła go o ujawnienie danych medycznych jednego z lekarzy. Wszystko zaczęło się od wpisu ministra, w którym zdementował informacje przekazane przez TVN24. Według relacji stacji, pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez dwa dni recept na leki przeciwbólowe. Niedzieli stwierdził, że jeden z lekarzy, który wystąpił w telewizyjnym materiale, wystawił dla siebie receptę na leki z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Medyk zażądał od szefa MZ przeprosin oraz wpłaty 100 tys. zł na rzecz hospicjum.

W grudniu 2024 r. Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Adama Niedzielskiego na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Obrońca byłego ministra zdrowia wniósł odwołanie od wyroku.

