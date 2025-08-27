Niedzielski w szpitalu. Nieoficjalnie: Został pobity

Jak podaje RMF FM, były szef resortu zdrowia znalazł się w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Informację potwierdził dyrektor medyczny tej placówki.

Z ustaleń reportera radia wynika, że Niedzielski trafił do lecznicy z obrażeniami najprawdopodobniej po pobiciu. Do zdarzenia miało dojść dzisiaj po południu.

Życiu byłego ministra nie zagraża niebezpieczeństwo.

Niedzielski skazany za ujawnienie danych osobowych

W grudniu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy skazał byłego szefa resortu zdrowia na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Sprawa dotyczyła ujawnienia danych pacjenta.

Chodzi o wydarzenia z sierpnia 2023 r. Wtedy to Adam Niedzielski ujawnił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jeden z lekarzy z Poznania wystawił dla siebie receptę na leki z grupy psychotropowych i przeciwbólowych.

Szef resortu zdrowia został wówczas oskarżony przez opozycję i środowisko lekarskie o złamanie prawa (chodziło o tajemnicę lekarską), a Naczelna Izba Lekarska zapowiedziała, że złoży do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

Zaczęło się od recepty

Wszystko zaczęło się od innego wpisu ministra, w którym zdementował informacje przekazane przez TVN24. Według relacji stacji, pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez dwa dni recept na leki przeciwbólowe. Minister stwierdził, że jeden z lekarzy, który wystąpił w materiale stacji, wystawił dla siebie receptę na leki z grupy psychotropowych i przeciwbólowych.

Piotr Pisula, bo o tego lekarza chodzi, zażądał od Niedzielskiego przeprosin oraz wpłaty 100 tys. zł na rzecz hospicjum. O skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi zdrowia poinformowała 25 września br. Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Obrońca Adama Niedzielskiego wniósł odwołanie od wyroku skazującego w pierwszej instancji.

Czytaj też:

Niedzielski skazany. Były minister zdrowia usłyszał wyrok w głośnej sprawieCzytaj też:

Jest możliwość, że podatnicy nie zapłacą kary za Niedzielskiego