Nowa funkcja prezydenta Warszawy. "Maksymalnie wykorzysta potencjał samorządów"

Karnowski zrezygnował z przewodzenia stowarzyszeniu po objęciu mandatu posła i stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej. – Stery ruchu przejmuje najważniejszy w Polsce samorządowiec – podkreślił polityk, zaznaczając, że decyzja o rezygnacji była naturalna, ponieważ od kilku lat nie pełni już funkcji samorządowej.

Trzaskowski deklaruje aktywne wsparcie samorządów

Rafał Trzaskowski, który dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego rady politycznej ruchu "Tak Dla Polski", zadeklarował, że jego priorytetem będzie aktywne wspieranie samorządów i maksymalne wykorzystanie ich potencjału. "Tak, trzeba iść dalej i patrzeć w przyszłość. Tak, samorządy mają nadal ogromny potencjał i wielką rolę do odegrania. Tak, jestem zdeterminowany, żeby ten potencjał maksymalnie wykorzystać" napisał prezydent Warszawy na Facebooku.

"Od dziś jestem Prezesem Ruchu Samorządowego Tak Dla Polski. Dziękuję przyjaciołom samorządowcom za zaufanie. Dziękuję też ustępującemu Prezesowi Jackowi Karnowskiemu za jego tytaniczną pracę od początku działalności naszego stowarzyszenia, szczególnie w trudnych dla samorządów czasach rządów PiS" podkreślił prezydent Warszawy w dalszej części wpisu.

facebook

Priorytet: finanse samorządów

Były prezes stowarzyszenia zaznaczył, że pod nowymi skrzydłami organizacja nadal będzie koncentrować się na priorytetowych sprawach samorządowych, w tym na ewaluacji reformy finansów lokalnych, rozmowach o strukturze i finansowaniu oświaty oraz dyskusjach dotyczących dwukadencyjności władz lokalnych. – Po ośmiu latach rządów PiS wciąż pozostaje wiele do zrealizowania w obszarze samorządów. Trzaskowski jest osobą, która może te działania skutecznie kontynuować – stwierdził Karnowski.

Prezydent Warszawy zapowiada z kolei, że jako prezes ruchu będzie aktywnie działał na rzecz samorządów na wszystkich poziomach – lokalnym, krajowym i europejskim. "Wyzwań i problemów jest dziś mnóstwo. Można narzekać i załamywać ręce, ale można też po prostu działać. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tej drugiej opcji. Do dzieła!" – napisał w mediach społecznościowych Trzaskowski.

Czytaj też:

"Wypieszczone dziecko Warszawki". Ekspert bezlitosna dla TrzaskowskiegoCzytaj też:

Nocna prohibicja w Warszawie. Kolejne dzielnice mówią "nie"