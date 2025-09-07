Opinie
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

KPO na łapu-capu

Dodano: 
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska Źródło: PAP / Piotr Nowak
Żeby obrazowo opisać sposób podziału środków z KPO dla kultury, można wyobrazić sobie taką sytuację: maturę z matematyki oblewa 80 proc. piszących.

Zdali wszyscy, którzy użyli czarnych, wymaganych w regulaminie wkładów, pomimo że byli w tej grupie uczniowie, którzy rozwiązali tylko po jednym zadaniu, a w sklepie nie potrafią doliczyć się reszty. Najlepsi matematycy oblali, bo pisali na niebiesko. Tak rozdziela się setki milionów złotych, które spłacać będą kolejne pokolenia Polaków

Zajmuję się 20 lat zarówno wnioskami, jak i konkursami grantowymi na dużą skalę i nie ma takiego konkursu, w którym odpadłoby 80 proc. wniosków. To się nigdy nie zdarzyło, a wydajecie mnóstwo kasy na dodatkowych ekspertów – mówiła jedna z uczestniczek spotkania dla osób i organizacji, które ubiegały się o unijne środki, zorganizowanego w ubiegłym tygodniu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, operatora programu KPO dla kultury. Swoje wystąpienie zakończyła nazwaniem tej edycji KPO dla kultury „spektakularną klęską”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także