KPO na łapu-capu

Zdali wszyscy, którzy użyli czarnych, wymaganych w regulaminie wkładów, pomimo że byli w tej grupie uczniowie, którzy rozwiązali tylko po jednym zadaniu, a w sklepie nie potrafią doliczyć się reszty. Najlepsi matematycy oblali, bo pisali na niebiesko. Tak rozdziela się setki milionów złotych, które spłacać będą kolejne pokolenia Polaków

Zajmuję się 20 lat zarówno wnioskami, jak i konkursami grantowymi na dużą skalę i nie ma takiego konkursu, w którym odpadłoby 80 proc. wniosków. To się nigdy nie zdarzyło, a wydajecie mnóstwo kasy na dodatkowych ekspertów – mówiła jedna z uczestniczek spotkania dla osób i organizacji, które ubiegały się o unijne środki, zorganizowanego w ubiegłym tygodniu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, operatora programu KPO dla kultury. Swoje wystąpienie zakończyła nazwaniem tej edycji KPO dla kultury „spektakularną klęską”.