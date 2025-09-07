Towarzysze broni

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE II O pierwszym sezonie serialu „Lista śmierci” pisałem w „Do Rzeczy” latem 2022 r. – że to oldskulowy thriller spiskowy w duchu powieści Roberta Ludluma.
Sezon drugi jest oldskulowy jeszcze bardziej, co zawdzięczamy, jak sądzę, dostrzeżeniu, że publika w USA skręca w prawo. I w ten sposób prequel (bo akcja rozgrywa się w roku 2015) nie tylko ocieka testosteronem, lecz także sporo miejsca poświęca rozprawianiu się z wrogami Ameryki przez uzbrojonych po zęby wojaków.
Nie wszystkim się ten zwrot podoba, ale kiedy tylko przeczytałem w „Variety”, że serial jest imperialistyczny, maczystowski i
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.