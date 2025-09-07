Towarzysze broni

Sezon drugi jest oldskulowy jeszcze bardziej, co zawdzięczamy, jak sądzę, dostrzeżeniu, że publika w USA skręca w prawo. I w ten sposób prequel (bo akcja rozgrywa się w roku 2015) nie tylko ocieka testosteronem, lecz także sporo miejsca poświęca rozprawianiu się z wrogami Ameryki przez uzbrojonych po zęby wojaków.

Nie wszystkim się ten zwrot podoba, ale kiedy tylko przeczytałem w „Variety”, że serial jest imperialistyczny, maczystowski i