Propagitka o Katyniu

Na tę dziedzinę nigdy nie żałowali sił i środków, doskonale zdawali sobie bowiem sprawę, że skuteczna propaganda była „droższa od pieniędzy”. Zresztą na wielu płaszczyznach zmagamy się z nią do dziś, fałszywy obraz przeszłości jest bowiem bardzo wżarty w naszą świadomość.