Propagitka o Katyniu

Komuchożerca II Propaganda jest sferą, którą komuniści od początku swego zaistnienia opanowali prawie do perfekcji.
Na tę dziedzinę nigdy nie żałowali sił i środków, doskonale zdawali sobie bowiem sprawę, że skuteczna propaganda była „droższa od pieniędzy”. Zresztą na wielu płaszczyznach zmagamy się z nią do dziś, fałszywy obraz przeszłości jest bowiem bardzo wżarty w naszą świadomość.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.