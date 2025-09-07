Propagitka o Katyniu
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

Propagitka o Katyniu

Dodano: 
Wanda Wasilewska
Wanda Wasilewska Źródło: PAP
Komuchożerca II Propaganda jest sferą, którą komuniści od początku swego zaistnienia opanowali prawie do perfekcji.

Na tę dziedzinę nigdy nie żałowali sił i środków, doskonale zdawali sobie bowiem sprawę, że skuteczna propaganda była „droższa od pieniędzy”. Zresztą na wielu płaszczyznach zmagamy się z nią do dziś, fałszywy obraz przeszłości jest bowiem bardzo wżarty w naszą świadomość.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także