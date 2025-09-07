Trąby w herbie

Oby skuteczne U progu III Rzeczypospolitej niemałą sensację wydawniczą wzbudziła monumentalna praca Marka Millera zatytułowana „Arystokracja”. Renomowany reporter zawarł w niej wspomnienia 16 reprezentantów siedmiu polskich rodów arystokratycznych, którzy w roku 1945 zostali wywiezieni przez Sowietów do łagru w Krasnogorsku. Czy książka „Radziwiłł. Aleksander Kaczorowski rozmawia z Maciejem Radziwiłłem”, w bardzo – jak zawsze – wysmakowanym opracowaniu graficznym Andrzeja Bareckiego, wywoła podobny rezonans? Z pewnością jest warta lektury. Wielozagadnieniową konwersację podzielono na dziewięć rozdziałów.

Hrabiowie kopertowi

„Moim zdaniem niechęć Polaków do arystokracji ma znacznie głębsze korzenie” – powiada potomek (12. pokolenie!) Mikołaja Czarnego, kanclerza wielkiego litewskiego, który otrzymał tytuł książęcy z rąk cesarza Karola V Habsburga w 1547 r. – To zadawniony resentyment postszlacheckiej inteligencji w stosunku do arystokracji, który zaczął się w pierwszej połowie XIX w., nasilając się po powstaniu styczniowym”. Gros magnaterii przeciwstawia się bowiem tej rebelii: „Sądzili, że poprzez legalne działania więcej można zrobić dla polskości, niż knując spiski i przygotowując kolejne powstania”.