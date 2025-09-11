Uwolnienie więźniów to cios w Ukrainę? Ekspert o "ukrytym celu Łukaszenki"

Białoruś zdecydowała się uwolnić 52 więźniów. Wśród nich znaleźli się obywatele Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Francji. Początkowo informowano, że wśród wypuszczonych z białoruskich więzień jest dwóch Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wydanym komunikacie wskazało, że w rzeczywistości było ich trzech. Wszyscy otrzymali pomoc ze strony polskiej ambasady w Wilnie.

Polskie MSZ podziękowało amerykańskim sojusznikom – prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz jego przedstawicielom: Johnowi Coale’owi i Christopherowi Smithowi za ich "wielomiesięczne wysiłki i skuteczne negocjacje". Strona Polska oczekuje, że wśród kolejnych uwolnionych więźniów znajdzie się również Andrzej Poczobut.

Przypomnijmy, że wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaapelował do przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki o uwolnienie więźniów, których amerykański polityk określił mianem "zakładników".

Uderzenie Łukaszenki w Ukrainę?

Szef kolektywu analitycznego Res Futura Michał Fedorowicz tłumaczył na antenie Polsat News, jak interpretować zachowanie białoruskiego dyktatora. – Jeżeli dzisiaj mamy dyskusje o pokoju, to znaczy wytwarzane jest okienko informacyjne dla obywateli, użytkowników, którzy popierają pokój. Dzisiaj klasyfikujemy że ok. 35 proc. komentarzy mówi, że Ukraina powinna jak najszybciej podpisać pokój – ocenił.

– Tworzona jest cała operacja łączona polityczna i informacyjna na poziomie strategicznym, gdzie Ukraina wypychana jest jako państwo wojujące, chcące wciągnąć inne państwa do wojny, a jej cele strategiczne są coraz mniej rozumiane przez obywateli Polski i innych państw. To jest idealna sytuacja do tego, że Ukraina może zaraz zostać informacyjnie wyizolowana z mediów społecznościowych i zostać przedstawiana jako państwo agresywne – stwierdził Fedorowicz.

