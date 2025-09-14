Przykrywka zwana Radziem
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Przykrywka zwana Radziem

Dodano: 
Szef MSZ Radosław Sikorski
Szef MSZ Radosław Sikorski Źródło: X / Kancelaria Premiera
PŁYWANIE W KISIELU | Ministrowi spraw zagranicznych RP nie wystarczył rozgłos, który zdobył jego filmik selfik z trawnika Białego Domu, gdzie przechwalał się, że tam wszedł na złość prezydentowi i głównej partii opozycyjnej.

Daje do pieca dalej.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Rafała A. Ziemkiewicza
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także