Undcore Aeroclip

Elegancki design, czysty dźwięk, stabilne i komfortowe mocowanie na uchu, solidne wykonanie oraz dobry stosunek ceny do jakości – to największe zalety bezprzewodowych słuchawek otwartych Soundcore AeroClip chińskiej firmy Anker.
Pierwszy plus należy się za wzornictwo: jest minimalistyczne i eleganckie. Bardzo dobra jest też jakość użytych materiałów oraz spasowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych słuchawek. Kolejny plus to ich niewielka waga (jedna waży 5,9 g). W zestawie jest też matowe, plastikowe etui ładujące.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
