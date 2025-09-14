Potwory istnieją

Wszystko tu idzie pod prąd hollywoodzkim ideologicznym zaleceniom. Klimat jak z serialu „Stranger Things”: wakacje w małym miasteczku, czworo dzieciaków na rowerach i zderzenie ze złem. Za czyją sprawą trafiło do miasteczka? Reżyser David Henrie (aktor, który grał syna Teda Mosby’ego w „Jak poznałem waszą matkę”) świetnie czuje popkulturę i bawi się odniesieniami do klasyki: akcja rozgrywa się na wyspie Martha’s Vineyard, tam, gdzie Spielberg kręcił „Szczęki”.