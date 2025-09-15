"Tobie chyba jakaś terapia jest potrzebna". Znów awantura między Zajączkowską-Hernik a Śmiszkiem

Kilka dni temu w Parlamencie Europejskim, podczas debaty dotyczącej wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski, doszło do ostrej wymiany zdań między Ewą Zajączkowską-Hernik a Krzysztofem Śmiszkiem. Europoseł Konfederacji powiedziała, że nakręcając w Polsce prowojenną histerię, rządzący Unią establishment próbuje odwrócić uwagę ludzi od swoich nieudolnych rządów. W odpowiedzi Śmiszek stwierdził, że Zajączkowska-Hernik wypowiedziała się w języku rosyjskim – w istocie mówiła po polsku – i poprosił o powtórzenie przemówienia w innym języku, bo on rosyjskiego nie rozumie.

Kolejne spięcie polityków

Najwyraźniej politycy nie wyjaśnili sobie wszystkich nieporozumień, ponieważ szybko doszło między nimi do kolejnej kłótni. Europoseł Konfederacji zamieściła na platformie X długi wpis zatatuowany "Pożyteczni idioci obcych interesów", do którego dołączyła zdjęcia Donalda Tuska, Joanny Scheuring-Wielgus oraz Krzysztofa Śmiszka.

"W ostatnich dniach towarzystwo z PO, Lewicy i całej reszty tej patokoalicji Tuska wpadło w amok szczucia na wszystkich, którzy zwracają uwagę na niedostatki w polskim systemie obronności, nie chcą wydawać kolejnych milionów na socjal dla bezrobotnych Ukraińców i nie chcą wciągania Polski w wojnę. Prym w tym hejcie wiodą antypolskie «tuzy» intelektu z Lewicy jak Krzysztof Śmiszek, czy Joanna Scheuring-Wielgus, a nad całością czuwa znany ze swojej antyrosyjskości Donald Tusk, który razem z Waldemarem Pawlakiem z PSL podpisał słynną i szalenie niekorzystną dla Polski umowę gazową z rosyjskim Gazpromem" – napisała Zajączkowska-Hernik.

Eurodeputowana wymieniła szereg działań podjętych przez wspomnianych polityków, które działają na korzyść Rosji i przeciwko polskiemu interesowi. Są to m.in. sprzeciw wobec budowy zapory na granicy z Białorusią, popieranie Zielonego Ładu czy niezablokowanie umowy z Mercosur.

twitter

Na post zareagował Śmiszek, pytając Zajączkowską-Hernik, czy to "Chat GPT pisze te tweety?".

"To dobrze że z rosyjskiego tłumaczy. Rozumiem, że nie ochłonęłaś po ostatniej debacie plenarnej, ale wystarczy. Btw, nie rzuciłaś żadnego żartu o żonie. Wszystko ok?" – napisał, czym wywołał szybką reakcję poseł.

"Tobie chyba jakaś terapia jest potrzebna. Zamiast merytorycznie odnieść się do wypisanych zarzutów, zachowujesz się jak rozhisteryzowany aparatczyk, który tyle się nażarł swojej własnej propagandy, że jedyne co potrafi powiedzieć to «rosja, rosja, rosja, rosja». PS. I może dla Ciebie lanie własnej matki jest żartem, ale śpieszę poinformować, że kobiety nie lubią być maltretowane – przekaż Robertowi" – odpowiedziała polityk Konfederacji.

twitter