Stanowski zaapelował ws. Schnepfa. Jest odpowiedź Kancelarii Prezydenta

– Powinno być odebrane właśnie po to, żeby pani (Dorota Wysocka-Schnepf) nie mogła dezinformować, że mamy tu do czynienia z jakimś wybitnym polskim patriotą, a nie gościem, który brał udział w Obławie Augustowskiej – powiedział szef Kanału Zero, zwracając się do pracownicy TVP.

Krzysztof Stanowski ocenił, że "to by była misja publiczna Telewizji Polskiej, gdyby transmitowali pani minę w momencie ogłoszenia, że teść stracił to PRL-owskie sowieckie Virtuti Militari". – Chciałbym to zobaczyć, zapłaciłbym za to naprawdę dużo pieniędzy – dodał.

Prezydencka minister odpowiada Stanowskiemu

Na apel szefa Kanału Zero odpowiedziała prezydencka minister Agnieszka Jędrzak.

"W odpowiedzi na apel Krzysztofa Stanowskiego o odebranie Virtuti Militari jednemu ze sprawców Obławy Augustowskiej: mimo zawłaszczonych nazw, ordery przyznawane w PRL nie były odznaczeniami II RP (na tym KW data 1944 zamiast 1920, orzeł bez korony). Odebranie orderu potwierdziłoby, że został przyznany" – napisała.

Prezydencka minister zgodziła się co do tego, że "Obława Augustowska była największą zbrodnią na Polakach po II wojnie światowej i że jej sprawcy to zbrodniarze".

Wysocka-Schnepf skierowała do Stanowskiego pismo przedprocesowe

Kilka dni temu prawnicy reprezentujący Dorotę Wysocką-Schnepf skierowali pismo przedprocesowe do Krzysztofa Stanowskiego, Roberta Mazurka i Kanału Zero. Domagają się przeprosin i zapłaty 100 tys. zł zadośćuczynienia dla syna Doroty Wysockiej-Schnepf. Pismo prawników dotyczy materiałów opublikowanych na Kanale Zero, w których Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek opowiadali o udziale teścia dziennikarki Maksymiliana Schnepfa w Obławie Augustowskiej. Krzysztof Stanowski wspomniał też, że Wysocka-Schnepf i jej mąż, Ryszard Schnepf, swojemu synowi dali na imię Maksymilian.

Krzysztof Stanowski nie zamierza przepraszać Doroty Wysockiej-Schnepf.

