Senat niemal jednogłośnie za Haładyjem. Nowy prezes NIK zapowiada reformy

Jego kandydatura uzyskała niemal jednogłośne poparcie w obu izbach parlamentu – w Senacie "za" głosowało 83 senatorów, tylko jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej kandydaturę Haładyja zaakceptował Sejm, gdzie poparło go 421 posłów.

"NIK musi być audytorem państwa"

Podczas przesłuchań w parlamencie Mariusz Haładyj mówił, że Izba powinna pełnić rolę nie tylko kontrolera finansów, lecz także "audytora państwa pod kątem systemowym". Podkreślał, że działania Najwyższej Izby Kontroli muszą skupiać się na "celowości, efektywności i oszczędności wydatków publicznych, a nie wyłącznie na formalnych uchybieniach".

Nowy prezes zapowiedział również innowacje technologiczne w pracy instytucji. – Chcę, by NIK wykorzystywała sztuczną inteligencję do budowy systemu wczesnego ostrzegania przed nadużyciami – deklarował.

Kandydat PiS zrezygnował tuż przed głosowaniem w Sejmie

Niespodziewany zwrot w sprawie nowego prezesa NIK nastąpił tuż przed głosowaniem w Sejmie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że z upoważnienia posła Tadeusza Dziuby wycofuje jego kandydaturę na stanowisko nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Po tej decyzji jedynym kandydatem na następcę Mariana Banasia, którego kadencja zakończyła się 30 sierpnia, pozostał Mariusz Haładyj. Zgłosił go marszałek Sejmu Szymon Hołownia, po konsultacjach z politykami koalicji rządzącej.

Mariusz Haładyj to prawnik i urzędnik z dużym doświadczeniem w administracji państwowej. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Posiada także dyplom studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim i aplikację kontrolerską w NIK. Haładyj karierę w rządowej administracji rozpoczął jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (2012–2015), a następnie w Ministerstwie Rozwoju (2015–2018). W 2019 roku został powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Prokuratorii Generalnej, instytucji reprezentującej Skarb Państwa w sporach sądowych i arbitrażowych.

