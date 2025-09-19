Trybunał Stanu zdecydował ws. Manowskiej. Prokuratura Krajowa zabrała głos

Decyzja Trybunału Stanu zapadła na posiedzeniu niejawnym, w trzyosobowym składzie z Piotrem Andrzejewskim (przewodniczący), Piotrem Sakiem oraz Józefem Zychem.

Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej dotyczył łącznie trzech wątków, w tym m.in. niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu dotyczącego regulaminu.

Pełnomocnik Małgorzaty Manowskiej, mec. Bartosz Lewandowski, podkreślił w czwartek, że ze względu na wyłączenie jawności członkowie posiedzenia zostali pouczeni, że nie mogą ujawniać jego szczegółów. – Mogę natomiast zdradzić, że postanowieniem Trybunału Stanu w dniu dzisiejszym postępowanie zostało umorzone – przekazał. Dodał, że zdanie odrębne zgłosił Józef Zych.

Mec. Bartosz Lewandowski zaznaczył, że bez rozpoznania został pozostawiony wniosek Prokuratury Krajowej o wyłączenie ze składu Piotra Andrzejewskiego oraz Piotra Saka właśnie dlatego, że został złożony przez "niewłaściwie umocowanego prokuratora".

Prokuratura Krajowa wydała komunikat ws. Trybunału Stanu

W piątek komunikat w tej sprawie wydała Prokuratura Krajowa, która napisała, że "uznając zarówno przedmiotowe postanowienie, jak i wcześniejsze z dnia 29 sierpnia 2025 roku, za całkowicie niezasadne, pozbawione realnych podstaw prawnych oraz stanowiące niedopuszczalną formę procedowania wniosku z dnia 16 lipca 2025 roku, będzie konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów (Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego) na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej".

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak zaznaczył w komunikacie, że należy wskazać m.in. na bezpodstawność "wykluczenia jawności" czwartkowego posiedzenia. Podkreślono, że taki ruch może zostać uzasadniony wyłącznie względem bezpieczeństwa państwa lub ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajności tajne lub ściśle tajne.

"W sprawie nie ma informacji niejawnych, w tym w szczególności o klauzuli »tajne« lub »ściśle tajne«. Nie występują również żadne okoliczności dotyczące »bezpieczeństwa państwa«. Sprawa dotyczy wniosku o uchylenie immunitetu funkcjonariuszowi publicznemu w związku z podejrzeniem popełnienia trzech przestępstw urzędniczych związanych z zajmowanymi funkcjami, a wszystkie najważniejsze okoliczności faktyczne dotyczące tej sprawy są jawne i publicznie znane" – napisano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

