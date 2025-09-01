"Absurdalne". Prokuratura zabrała głos ws. Manowskiej

Trybunał Stanu rozpatrywał w piątek wniosek obrońcy I Prezes SN, a zarazem przewodniczącej TS, w trzyosobowym składzie. Po analizie sprawy, pismo uznano za zasadne i zapadła decyzja o wyłączeniu 12 sędziów Trybunału ze sprawy uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej.

Postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym w składzie: przewodniczący Piotr Andrzejewski, członkowie Józef Zych i Piotr Sak. Ten ostatni pełnił również funkcję sprawozdawcy. Sak potwierdził informację o wyłączeniu 12 sędziów Trybunału Stanu. Sprawozdawca zwrócił uwagę, że dodatkowo jeszcze trzech sędziów organu samodzielnie złożyło wniosek o wyłączenie się z tej sprawy.

Mec. Lewandowski: Rozstrzygnięcie wniosku nie będzie możliwe

O piątkowej decyzji poinformował na platformie X obrońca Małgorzaty Manowskiej, dr Bartosz Lewandowski.

"Trybunał Stanu miał rozstrzygać w przedmiocie wniosku Prokuratury Krajowej o uchyleniu immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej. Nie będzie to możliwe" – przekazał adwokat.

Mec. Lewandowski podkreślił, że trzyosobowy skład Trybunału Stanu uwzględnił jego wniosek i stwierdził, iż 12 sędziów organu, przesłuchanych przez prokuraturę w charakterze świadków, nie może uczestniczyć w rozpoznaniu sprawy na podstawie przepisu Kodeksu postępowania karnego. Oznacza to, że – jak zaznaczył Lewandowski – nie ma składu Trybunału Stanu do rozpoznania wniosku prokuratora.

Prokuratura Krajowa: Nie ma żadnych podstaw merytorycznych

Zdaniem Prokuratury Krajowej "absurdalne" było zastosowanie przepisu Kodeksu postępowania karnego, który zabrania orzekania w sprawie sędziom, którzy zostali w niej przesłuchani.

Śledczy wskazują, że decyzja o wyłączeniu 12 z 19 sędziów Trybunału Stanu mogłaby się przyczynić do trwałej utraty zdolności organu do spełniania swoich obowiązków, a ponadto byłaby rażąco sprzecza z prawem.

Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreśla, że "w postępowaniu przed Trybunałem Stanu przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio, a nie wprost (art. 18 ust. 2 ustawy o Trybunale Stanu)". Taka regulacja oznacza, że przepisy są stosowane wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z celami i specyfiką postępowania przed Trybunałem Stanu.

Jak zaznacza Prokuratura Krajowa, nie ma żadnych podstaw merytorycznych do "wyłączenia członków Trybunału Stanu od rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej". Autorzy komunikatu podkreślają, że 3 września 2025 roku "prokuratorzy z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej stawią się na wyznaczone posiedzenie Trybunału Stanu w przedmiocie wniosku o uchylenie immunitetu, by wziąć w nim udział".

