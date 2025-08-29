Immunitet Manowskiej. Trybunał Stanu zdecydował

Trybunał Stanu rozpatrywał w piątek wniosek obrońcy I Prezes SN, a zarazem przewodniczącej TS, w trzyosobowym składzie. Po analizie sprawy, pismo uznano za zasadne i zapadła decyzja o wyłączeniu 12 sędziów Trybunału ze sprawy uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej.

Postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym w składzie: przewodniczący Piotr Andrzejewski, członkowie Józef Zych i Piotr Sak. Ten ostatni pełnił również funkcję sprawozdawcy. Sak potwierdził informację o wyłączeniu 12 sędziów Trybunału Stanu. Sprawozdawca zwrócił uwagę, że dodatkowo jeszcze trzech sędziów organu samodzielnie złożyło wniosek o wyłączenie się z tej sprawy.

Lewandowski: Zarzuty prokuratury są kompletnie niezasadne

O piątkowej decyzji poinformował na platformie X obrońca Małgorzaty Manowskiej, dr Bartosz Lewandowski.

"Trybunał Stanu miał rozstrzygać w przedmiocie wniosku Prokuratury Krajowej o uchyleniu immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej. Nie będzie to możliwe" – przekazał adwokat.

Mec. Lewandowski podkreślił, że trzyosobowy skład Trybunału Stanu uwzględnił jego wniosek i stwierdził, iż 12 sędziów organu, przesłuchanych przez prokuraturę w charakterze świadków, nie może uczestniczyć w rozpoznaniu sprawy na podstawie przepisu Kodeksu postępowania karnego. Oznacza to, że – jak zaznaczył Lewandowski – nie ma składu Trybunału Stanu do rozpoznania wniosku prokuratora.

"Niezależnie od kwestii formalnych, sformułowane zarzuty, za które Prokuratura chce pociągnąć I Prezes Sądu Najwyższego do odpowiedzialności karnej, są kompletnie niezasadne i nie znajdują postaw w materiale dowodowym" – czytamy we wpisie adwokata.

twitter

Manowska chce "okrągłego stołu"

W sierpniu, w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości, I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wystąpiła z inicjatywą "okrągłego stołu".

"Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Małgorzata Manowska wystosowała apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Zadeklarowała także poparcie inicjatywy przedstawionej przez Prezydenta RP – Karola Nawrockiego w przedmiocie powołania przy Kancelarii Prezydenta RP Rady do spraw Naprawy Ustroju Państwa, która mogłaby stać się miejscem eksperckiej debaty ponad podziałami politycznymi" – przekazano w komunikacie Sądu Najwyższego.

W komunikacie poinformowano, że listy w tej sprawie zostały przesłane do prezydenta Karola Nawrockiego, marszałka Sejmu Szymona Hołowni, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, premiera Donalda Tuska oraz szefów wszystkich klubów i kół poselskich.

Czytaj też:

Złe wieści dla Żurka. TSUE przyznał rację ManowskiejCzytaj też:

Manowska wbija szpilę Żurkowi. Padły słowa o "polityku w todze"