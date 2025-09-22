Wiceprezes PiS uderza w Dudę. "To funkcjonuje na jego ustawach"

Bocheński został zapytany o słowa Krzysztofa Szczuckiego, który ocenił, że reforma sprawiedliwości za rządów PiS się nie udała.

- Nie jest to odkrywcze ze strony pana Szczuckiego.Tak, ja się zgadzam. Nie udała się z różnych powodów - powiedział Tobiasz Bocheński w „Graffiti” Polsat News.

Polityk wskazał na rolę, jaką w tym procederze odegrał były prezydent Andrzej Duda. – Pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o presję instytucji międzynarodowych, ale również o decyzje prezydenta Andrzeja Dudy. Bo dzisiejszy wymiar sprawiedliwości funkcjonuje tak jak funkcjonuje na jego ustawach, które on przecież przygotowywał – ocenił.

- Więc nie powiodła się ta sztuka, ale istota sprawy pozostała i my musimy zreformować wymiar sprawiedliwości i trzecią władzę - dodał.

Bocheński: Bliżej mi do Ziobry niż Morawieckiego

W ostatnich dniach do debaty publicznej powrócił spór między Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim. Ziobro ocenia, że to były premier ponosi odpowiedzialność za utratę władzy w 2023 roku. Były minister sprawiedliwości wskazał również na porażkę premiera w negocjacjach z UE ws. KPO. O ten spór pytany był właśnie Bocheński w poniedziałek.

- Tutaj racje są zdecydowanie podzielone. W ocenie całościowej, myślę, bliżej mi jest do Zbigniewa Ziobry, ale doskonale rozumiem, dlaczego pan wiceprezes Morawiecki, jak był premierem, podejmował takie kierunki działań, jak podejmował - powiedział wiceprezes PiS.

- On negocjował w dobrej wierze, a Ursula von der Leyen negocjowała w złej wierze. Więc to zestawienie nie mogło doprowadzić do pozytywnego efektu, ale w owym czasie nikt nie wiedział, jaki efekt zostanie osiągnięty – a chodziło o ściąganie pieniędzy do Polski - kontynuował. Jego zdaniem czas pokazał, że "stanowisko ostre, kategoryczne, takie jastrzębie, byłoby lepsze".

