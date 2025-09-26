Polityk partii Brauna podał fejk AI o Nawrockim. "Na Boga, nie przystoi"

Internauta posługujący się nickiem "tony" opublikował serię zarzutów pod adresem prezydenta. W swoim poście zarzuca on głowie państwa przedłużenie socjalnej pomocy Ukraińcom, podpis pod pomocą finansową i wojskową dla Ukrainy, brak reakcji na zamknięcie granicy z Białorusią.

"Nie miał czasu na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej rzeź wołyńską, miał czas na 3 pod rząd spotkania z żydami (...) nie zrobił nic w sprawie LGBT w szkołach, karania za mowę nienawiści, nie odwołał rządu" – pisze rozczarowany internauta.

Do swojego wpisu dołączył jednak zdjęcie, które jest ewidentną przeróbką – na fotografii prezydent Nawrocki stoi w żydowskiej jarmułce.

Wilk: Nadzieje na propolską prezydenturę znikają

Jego wpis w mediach społecznościowych podał dalej były poseł Jacek Wilk – niegdyś w Kukiz'15, następnie Nowej Nadziei, a obecnie związany z partią Grzegorza Brauna. Polityk stwierdził, że z prezydentem "jest coraz gorzej".

"Niestety – z Prezydentem Nawrockim jest coraz gorzej – czyli po prostu tak, jak było z jego poprzednikami......chyba już niedługo trzeba się będzie pozbyć wszelkich złudzeń co do jego osoby – nadzieje na propolską prezydenturę w tej kadencji powoli, ale systematycznie znikają" – napisał Wilk na portalu X.

Leśkiewicz: Naprawdę nie przystoi

Do wpisu byłego posła odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak podkreślił, fotografia została wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

"Szanowny Panie, każdy może czasem stracić polityczną czujność. Ale na Boga ! Podawanie fejkowych wpisów, ze zdjęciami wygenerowanymi przez AI, naprawdę nie przystoi, szczególnie byłemu parlamentarzyście. Podane przez Pana zdjęcie przestawiające rzekomo Pana Prezydenta to fotomontaż. Nie mówiąc o całej reszcie. Dzieciak z podstawówki nie dałby się nabrać. Panu się udało. Choć nie ma powodu do dumy" – napisał Leśkiewicz.

