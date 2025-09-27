"To jest w niej naprawdę straszne". Dziennikarz o Wysockiej-Schnepf

Do całego zamieszania wokół Doroty Wysockiej-Schnepf Dawid Wildstein nawiązał w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ostatnim czasie o dziennikarce TVP Info głośno było głównie za sprawą pozwów, którymi grozi Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi z Kanału Zero oraz Cezaremu Gmyzowi z "Do Rzeczy". W tle tych spraw pojawia się obrona teścia, Maksymiliana Schnepfa, który brał udział w Obławie Augustowskiej.

Awantura o Wysocką-Schnepf. "To obrzydliwe szczególilki"

Wildstein przyznał, że wkurza go ta awantura o Wysocką-Schnepf, ponieważ ma wrażenie, że nie dotyczy ona tego, czego powinna.

"Czy jest to agresywna, wyjątkowo prymitywna propagandystka? Tak. Czy jest to arcykapłanka hejtu i Uśmiechniętej Głupoty? Tak. Czy relatywizuje zbrodnie członka swojej rodziny? Czy nazwała swojego syna tak a nie inaczej by uczcić zbrodniarza? Tak. Czy jest to histeryczka na pasku władzy, z zamordystycznymi ciągotami, robiąca z sobie regularnie idiotkę kuriozalnym i atakami na dziennikarzy, np. na Stanowskiego? Tak" – czytamy.

Dziennikarz podkreślił tu, że jeśli jednak chodzi o Schnepfową, "to nadal są szczegóły", "obrzydliwe i dyskwalifikujące ale nadal szczególiki".

"Mam nadzieję, że trafi za to na ławę oskarżonych"

"Wiecie, co jest w niej naprawdę straszne?" – pyta, po czym wskazuje jako przykład jej wywiad z Romanem Giertychem. "Ta kobieta, w mediach 'publicznych' otwarcie kontynuuje rodzinne tradycje i wysługuje się Kremlowi. W momencie rosyjskiego ataku robi wszystko, żeby zdestabilizować nasz kraj, wprowadzić rosyjską dezinformację, sparaliżować ośrodek prezydencki, odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo i maksymalnie obniżyć zaufanie obywateli do instytucji państwa" – uważa Wildstein.

W jego ocenie, to jest właśnie "prawdziwy problem tej kobiety". "I za to realizowanie interesów Putina (nie wiem, czy świadome, czy z nienawiści lub skrajnej głupoty) mam nadzieję, że ta funkcjonariuszka trafi na ławę oskarżonych i odpowie karnie" – podsumował.

