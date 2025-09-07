Złe wieści dla Wysockiej-Schnepf. "Program jest w likwidacji"

O tym, że program prowadzony przez Dorotę Wysocką-Schnepf znika z anteny TVP Info poinformował serwis Press.

Program Wysockiej-Schnepf znika z TVP Info

"Z naszych ustaleń wynika, że emisja programu na razie nie jest planowana" – czytamy.

Dziennikarka ma jednak w dalszym ciągu być gospodynią "Pytania dnia" na antenie TVP 1 i TVP Info oraz programu "Niebezpieczne związki" w TVP Info.

Program "Rozmowy niesymetryczne" po raz pierwszy pojawił się w ramówce telewizji publicznej w lutym 2024 roku. Był emitowany co dwa tygodnie na zmianę z "Rozmowami (nie)wygodnymi", prowadzonymi przez Mariusza Szczygła. Drugi z programó ma pozostać w ramówce. Jego emisja będzie teraz cotygodniowa. Kolejne odcinki będą pojawiać się w niedziele o godz. 21.15.

Ostatni odcinek programu Wysockiej-Schnepf widzowie mogli obejrzeć 20 lipca.

"To cykl ekskluzywnych wywiadów Doroty Wysockiej-Schnepf, a w nich świat z subiektywnej perspektywy wybitnych osobowości życia publicznego, ludzi, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu kształtują bieg historii" – brzmiał opis programu.

"Rozmowy niesymetryczne". Kontrowersyjny program Wysockiej-Schnepf

O programie "Rozmowy niesymetrycznie" często było głośno za sprawą samej prowadzącej i kontrowersyjnych gości. Na dziennikarkę spadła lawina krytyki po tym, jak w listopadzie 2024 roku zaprosiła do programu Ewę Negrusz-Szczęsną, wdowę po Piotrze Szczęsnym, który dokonał samospalenia na warszawskim placu Defilad. Krytycy Wysockiej-Schnepf zarzucili jej wówczas niebezpieczną społecznie gloryfikację samobójstwa. W związku z takim odbiorem programu do KRRiT wpłynęło wiele skarg.

Innym głośnym odcinkiem "Rozmów niesymetrycznych" był ten z udziałem Grzegorza Rzeczkowskiego. Dziennikarz przedstawił kuriozalną tezę, według której rząd PiS był gotowy na "ustalanie nowego porządku w Europie" po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Dowodem na to ma być... niesławny wywiad z rosyjskim ambasadorem, który w tamtym czasie ukazał się w tygodniku "Sieci".

