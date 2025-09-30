Konfrontacja Brejzy z Ziobrą. Komisja ds. Pegasusa zdecydowała

Z wnioskiem o jej przeprowadzenie wyszedł w poniedziałek sam europoseł KO Krzysztof Brejza, deklarując, że chce "patrząc mu w oczy, zmiażdżyć wszystkie kłamstwa i manipulacje". Członkowie komisji zapowiedzieli jednak odrzucenie tego wniosku.

"Brak chęci dalszego angażowania czasu i środków"

Decyzja wynika z braku chęci ponownego uruchamiania długotrwałej procedury doprowadzania Ziobry na posiedzenia. Były minister sprawiedliwości wielokrotnie odmawiał stawienia się przed komisją – doprowadzono go dopiero przymusowo po ósmej nieobecności. Organizacja konfrontacji oznaczałaby konieczność kolejnych wezwań, kar i wniosków o uchylenie immunitetu, co mogłoby potrwać miesiącami.

Jednocześnie zadeklarowano, że po ostatnich zeznaniach Ziobry, w których przyznał, że to on inicjował zakup systemu Pegasus, komisja ma już podstawy do złożenia zawiadomienia do prokuratury o przekroczeniu uprawnień przez byłego ministra. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu.

Echa poniedziałkowego przesłuchania Zbigniewa Ziobry

Podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, został doprowadzony przez policję i złożył wyjaśnienia. Już na początku próbował zablokować obrady, wnioskując o wyłączenie całej komisji, a następnie przewodniczącej Magdaleny Sroki – bezskutecznie. W trakcie przesłuchania Ziobro odniósł się do sprawy rzekomego wycieku danych z telefonu Krzysztofa Brejzy, szefa kampanii KO w 2019 r., sugerując, że Brejza popełnił przestępstwo i korzystał z immunitetu, by uniknąć odpowiedzialności. Były minister wezwał do ujawnienia materiałów dowodowych dotyczących Brejzy i jego rodziny.

Na te oskarżenia natychmiast zareagował sam Brejza. W mediach społecznościowych zażądał bezpośredniej konfrontacji z Ziobrą przed komisją, powołując się na przepisy Kodeksu postępowania karnego. Zapowiedział, że w obecności kamer chce "patrząc mu w oczy" podważyć "kłamstwa, manipulacje i oszczerstwa" Ziobry. Brejza wnioskuje też o ujawnienie wszystkich dostępnych dokumentów w tej sprawie.Czytaj też:

