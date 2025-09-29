Żąda konfrontacji z Ziobrą. "Patrząc mu w oczy"
Żąda konfrontacji z Ziobrą. "Patrząc mu w oczy"

Zbigniew Ziobro na posiedzeniu sejmowej Komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu sejmowej Komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus Źródło: PAP / Marcin Obara
Po zeznaniach złożonych przez Zbigniewa Ziobrę przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa konfrontacji z byłym ministrem sprawiedliwości zażądał europoseł KO Krzysztof Brejza.

Zbigniew Ziobro został w poniedziałek doprowadzony przez policję na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Poseł PiS najpierw wnioskował o wyłączenie wszystkich członków komisji, a potem o wyłączenie przewodniczącej Magdaleny Sroki. Wniosek przepadł. Ostatecznie były szef Suwerennej Polski złożył wyjaśnienia.

Ziobro o Brejzie: Ujawnijmy materiał dowodowy

Jednym z wątków przesłuchania były informacje pozyskane z telefonu polityka Platformy Obywatelskie Krzysztofa Bejzy, który w 2019 roku był szefem kampanii wyborczej KO. Wedle mojej wiedzy zostało wszczęte postępowanie, które miało na celu wyjaśnić, czy był to przeciek informacji pozyskanych poprzez urządzenie, o którym pan mówi, czy też może było inne źródło tego przecieku. A jeśli był to taki przeciek, to rozumiem, że służby, które państwu podlegają już od dwóch lat po nielegalnym przeniesieniu prokuratury krajowej, mogły zrobić wszystko, aby tę sprawę dokładnie wyjaśnić mówił Ziobro.

Podczas przesłuchania przywołano słowa Ziobry, w których mówił, że Brejza popełnił przestępstwo. Tu polityk stwierdził, że ten "chronił się za immunitetem". Kiedy Patryk Jaskulski z KO zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość nie próbowało mu uchylić immunitetu, ten stwierdził: "Ujawnijmy materiał dowodowy dotyczący państwa Brejzów, ujawnijmy kwestię immunitetu, pozwólmy Polakom wyrobić sobie zdanie".

Brejza chce konfrontacji z Ziobrą. "Zróbmy to!"

Na zeznania byłego szefa resortu sprawiedliwości szybko zareagował sam zainteresowany. Krzysztof Brejza poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że domaga się konfrontacji z Ziobrą.

"Panie Ziobro sprawdzam! Pismo przekazane do Magdaleny Sroki" – napisał eurodeputowany na platformie X. Po czym przekazał: "Wnoszę do komisji śledczej o konfrontację (w trybie Kpk) ze Zbigniewem Ziobro, by patrząc mu w oczy zmiażdżyć wszystkie kłamstwa, manipulacje i oszczerstwa, do których się dziś posunął. Wnoszę też o ujawnienie wszystkich dokumentów – jeśli tylko nie są obarczone klauzulami i komisja może to uczynić".

Dalej Brejza zwrócił się ponownie do Zbigniewa Ziobry. "Stańmy na ubitym polu i przy kamerach w sejmowej sali udowodnię Panu nikczemność praktyk, do których jako minister sprawiedliwości Pan się posuwał. Zróbmy to!" – podsumował.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: DoRzeczy.pl / wpolityce.pl, X
