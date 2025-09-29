Ziobro doprowadzony przed komisję. Ważne pytanie do szefa MSWiA

Poniedziałkowemu przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa towarzyszy intensywna polityczna burza na X (dawniej Twitter). Jednym z jej niepierwszorzędnych, ale zauważonych przez komentujących aspektów, jest zaangażowanie znacznej ilości policji w przedsięwzięcie zatrzymania polityka.

Jakie siły policji zaangażowała władza?

Według niepotwierdzonych na razie doniesień okolice Sejmu miało obstawiać ponad stu policjantów. Ponadto nieoznakowane patrole miały się pojawić wokół przedstawicieli mediów. Chodzi o dziennikarzy telewizji Republika i wpolsce24.

Stąd na X pojawiły się komentarze z pytaniami do ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego, o koszty. Jeden z internautów zapytał ile godzin pracy policjantów, ile litrów paliwa, ile pieniędzy podatników zostało przeznaczonych na zatrzymanie i przewiezienie Ziobry do Sejmu. "Wystarczyło wysłać dwóch funkcjonariuszy na lotnisko" – zauważył.

Nie jest tajemnicą, że policja zmaga się z dużymi problemami kadrowymi, a w Warszawie problem ten jest szczególnie widoczny. Jest również wiedzą powszechną, że zarobki w tej służbie są w Polsce zbyt niskie.

Przesłuchanie Ziobro przed komisją Pegasusa

Komisja śledcza chce przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus. Miało do tego dochodzić w czasie, gdy był on ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Polityk PiS uważa, że komisja działa nielegalnie, uzasadniając to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 r., stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.

Ziobro został zatrzymany na lotnisku Okęcie i po godzinie 11:00 przywieziony do Sejmu, gdzie oczekuje na niego komisja.

