Ziobro zatrzymany na lotnisku. Były minister jest już w Sejmie

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wylądował w poniedziałek około godz. 10:30 na lotnisku Okęcie w Warszawie, na pokładzie samolotu z Brukseli. Już w niedzielę wieczorem polityk PiS informował w mediach, że przebywa w Brukseli, skąd w poniedziałek rano przybędzie do Polski. Pomimo tego, o godz. 6:00 rano policja szukała parlamentarzysty w jego domu w Jeruzalu.

Policjanci czekali na Ziobrę na schodach służących pasażerom do opuszczenia samolotu. – Może przepuśćmy ludzi (...). Nie można tak traktować ludzi. Trzeba szanować – mówił poseł i wiceprezes PiS, próbując nakłonić funkcjonariuszy do przesunięcia się z przejścia. – Mam nakaz doprowadzenia wraz z postanowieniem. Żeby zatrzymać pana i doprowadzić do samochodu – powiedział jeden z policjantów. – Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie, że zatrzymanie jest nielegalne. W związku z tym musi brać pan pod uwagę odpowiedzialność – odparł Ziobro. Polityk PiS został zaprowadzony do samochodu i nieoznakowanym radiowozem ruszył w drogę do Sejmu. Moment zatrzymania pokazała Telewizja Republika, której reporter towarzyszył byłemu ministrowi na pokładzie samolotu.

Przesłuchanie Ziobry. Polityk jest już w Sejmie

Zbigniew Ziobro został przywieziony do Sejmu po godz. 11:00. Z kolei o godz. 12:00 wznowiono posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. – Przed rozpoczęciem posiedzenia komisji rozmawiałam z komendantem Straży Marszałkowskiej. Z przyczyn niezależnych dochodzi w tej chwili do zatrzymania pana Zbigniewa Ziobro – świadka, który ma zostać doprowadzony na komisję śledczą – mówiła wcześniej przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.

Komisja śledcza chce przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus. Miało do tego dochodzić w czasie, gdy był on ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Polityk PiS uważa, że komisja działa nielegalnie, uzasadniając to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 r., stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.

