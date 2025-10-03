Kolejny kryzys w koalicji. Szokujący wpis Filiks: Jak ku*wa z obciętą głową

Narasta spór w koalicji między Polską 2050 a Koalicją Obywatelską. Najnowszą odsłoną tego konfliktu jest skandaliczny, wulgarny wpis Magdaleny Filiks.

Wszystko zaczęło się od wpisu Pawła Śliza z Polski 2050, który na X poinformował o planach jego ugrupowania.

"Demokratyczny wybór po rzeczowej dyskusji i przedstawieniu wizji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz kandydatką Polski 2050 na wicepremiera K15X! Pani Minister, Kasiu, powodzenia. Do przodu jak jedna pięść" – napisał Śliz.

Odpowiedź do jego wpisu zamieściła Magdalena Filiks. "Raczej jak ku*wa z obciętą głową, która biega w 3 struny podwórka i po drodze wsyzysko zadeptuje" – napisał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Sam Śliz nie krył zdziwienia słowami poseł KO. Na X opublikował wpis, w którym zaapelował do Filiks o "odrobinę klasy".

"Następnym razem @FiliksMagdalena proponuję dwa głębokie wdechy i odrobinę klasy. Wulgaryzmy i hejt na X nie są dowodem na zaangażowanie w polską politykę. Proszę o powrót do merytoryki (jeśli jest), bo szkoda marnować energię na hejt, wszak lepiej spożytkować ją na projekty ustaw. Niektórzy po to poszli do sejmu. Niektórzy…" – napisał polityk.

Trudna sytuacja Polski 2050

Po wyborach prezydenckich, w których Szymon Hołownia zanotował wynik na poziomie 4,99 proc. poparcia, Polska 2050 znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Najpierw rozpadła się Trzecia Droga tworzona wspólnie z PSL, a następnie notowania ugrupowania zaczęły gwałtownie spadać. Obecnie żaden sondaż nie daje szans Polsce 2050 na przekroczenie progu wyborczego, a znaczna część badań pokazuje, że partia może liczyć na zaledwie 1-2 proc. poparcia.

W ostatnich dniach lider i założyciel ugrupowania Szymon Hołownia poinformował opinię publiczną, że ma zamiar opuścić polską politykę i złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

