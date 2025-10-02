Hołownia chce do ONZ. Niewielki entuzjazm Polaków

W badaniu SW Research dla Onetu zapytano Polaków: "Czy uważasz, że Szymon Hołownia, powinien kandydować na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców?". Wyniki prezentują się następująco: 45,3 proc. respondentów odpowiedziało "nie". Zaledwie 17,6 proc. popiera taką kandydaturę, a 37,1 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 30 września do 1 października 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 824 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Szymon Hołownia potwierdza: Złożyłem aplikację

W poniedziałek Hołownia opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o swoich dalszych planach.

"Przedwczoraj poinformowałem naszą Radę Krajową, że w ten piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)" – przekazał.

Szymon Hołownia zaznaczył, że Polska nigdy wcześniej nie była w takim miejscu w strukturach ONZ.

"Temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie" – podkreślił.

Adam Szłapka o planach Szymona Hołowni: Rozwiązanie, które wzmacnia

Do planów Szymona Hołowni, dotyczących starań o objęcie funkcji w ONZ, odniósł się podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Złożył taką aplikację. Z punktu widzenia Polski to oczywiście rozwiązanie, które wzmacnia. Na to stanowisko jest wiele mocnych kandydatur, natomiast Polska będzie wspierać tę kandydaturę, bo zależy nam na tym, żeby Polacy pełnili w instytucjach międzynarodowych jak najważniejsze stanowiska – podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Tutaj oczywiście wymagana jest współpraca rządu, szefa MSZ, ale też prezydenta. Myślę, że ta współpraca będzie – dodał Adam Szłapka.

