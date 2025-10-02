"Mafia wykańcza Hołownię". Zaskakujące słowa posła PiS

Szymon Hołownia chce odejść z polskiej polityki. Wkrótce musi opuścić funkcję marszałka Sejmu. Jak ustalił Onet, lider Polski 2050 od kilku miesięcy prowadzi starania o posadę komisarza ONZ w Genewie. "Żeby dostać nominację, Hołownia musi mieć poparcie polskich władz, w tym prezydenta. To tłumaczy, czemu marszałek od wyborów prezydenckich stara się budować dobre relacje z Karolem Nawrockim i Jarosławem Kaczyńskim" – czytamy.

W poniedziałek Hołownia opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o swoich dalszych planach.

"Przedwczoraj poinformowałem naszą Radę Krajową, że w ten piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)" – przekazał.

Hołownia zaznaczył, że Polska nigdy wcześniej nie była w takim miejscu w strukturach ONZ. "Temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie" – podkreślił.

Sasin: Upadek kariery Hołowni

Do starań Szymona Hołowni o funkcję w ONZ odniósł się na antenie Telewizji Republika poseł PiS Jacek Sasin.

– Szczerze wątpię, że zostanie. Natomiast myślę, że obserwujemy, poważnie mówiąc – bo cała operacja wydaje mi się mało poważna ze strony Szymona Hołowni – upadek i schyłek politycznej kariery Szymona Hołowni. Nagle rozkwit wziął się, można powiedzieć, nie wiadomo skąd w polityce, bo oczywiście był znany, ale w showbiznesie. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wykreować go na lidera takiej partii, która troszkę będzie oszustwem wobec wyborców. Tych wyborców przyciągnie, którzy do PO by nie poszli, do PSL by nie poszli, a przyciągnie ich do tego obozu, który chciał przejąć w Polsce władzę. Tę rolę udało się rzeczywiście Hołowni odegrać – mówił były wicepremier.

– Stał się niepotrzebny, tym bardziej od momentu, kiedy zaczął podskakiwać Tuskowi, który miał być niekwestionowanym [przywódcą – przyp. red.]. To było od początku oszustwem, bo przecież od początku właściwie Hołownia mówił, że tylko i wyłącznie z PO i z Tuskiem, odrzucał koalicję z PiS-em. Więc sama idea Trzeciej Drogi była oszustwem, ale udało się nabrać całkiem niemałą część Polaków – dodał.

Poseł PiS: Marszałek Sejmu dał się wyeliminować z polityki

Zdaniem Jacka Sasina, po wyborach prezydenckich zapadła decyzja o wyeliminowaniu Szymona Hołowni z polityki, a marszałek Sejmu "dał się wyeliminować".

– Rzeczywiście uniemożliwił zamach stanu. To absolutnie prawda, on był szykowany, przygotowany, oni chcieli to zrobić, Rzeczywiście unieważnić wybór Polaków. On się temu przeciwstawił, tylko nie wyciągnął z tego wniosków. Znaczy uznał, że w dalszym ciągu można z takimi zamachowcami grać na normalnych zasadach, a to tak nie jest. Sprzeciwiłeś się mafii, mafia cię wykończy po prostu. Tak działa ten układ. I mafia wykańcza Szymona Hołownię, ale on się daje wykańczać – powiedział były minister aktywów państwowych.

Jak zaznaczył Sasin, "gdyby Szymon Hołownia chociaż cześć swoich posłów przekonał do tego, żeby nie poparli jego odwołania z marszałka Sejmu, to byłby dalej marszałkiem". – Dyktowałby warunki, bo marszałek Sejmu ma ogromną rolę, odgrywa w polskim systemie. To naprawdę ważna funkcja – dodał.

Czytaj też:

Kto za Hołownię? Długa lista potencjalnych następcówCzytaj też:

Petru chce być szefem kolejnej partii. "Mam realne szanse"