Rozbrajająco szczery Petru: W rządzie nie ma ugrupowań dbających o przedsiębiorców

– Dzisiaj uważam, że jesteśmy na półmetku. Możemy odbudować swoją wiarygodność, zaufanie Polaków, zabrać istotną część, z powrotem przyciągnąć tych wyborców, którzy teraz są skłonni zagłosować na Konfederację, przekuwając pękaty balonik Mentzena, pokazując że są puści – stwierdził Ryszard Petru w „Graffiti” Polsat News.

Polityk krytycznie ocenił też nastawienie partii wchodzących w skład rządu wobec przedsiębiorców. Jego zdaniem ta grupa społeczna została zapomniana przez rządzących, co przekłada się na pogarszające się notowania koalicji.

– Dzisiaj w koalicji rządzącej albo w rządzie nie ma ugrupowania, które mocno staje po stronie przedsiębiorców. Jest po stronie opozycji, to przyznam, ale nie ma po stronie rządowej. I wydaje się, że jest naturalna taka potrzeba kogoś, kto będzie to mówił bardzo głośno – mówił poseł.

Petru: 800 plus tylko dla pracujących

Po tym jak Szymon Hołownia ogłosił, że zamierza odejść z polskiej polityki, Ryszard Petru przekazał że będzie startować na przewodniczącego Polski 2050. Podkreślił, że ma inną wizję niż choćby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą wielu postrzega jako następcę Hołowni.

Dopytywany o swój pomysł na przyszłość ugrupowania Petru mówił o wejściu Polski do strefy euro. Jako drugi punk wskazał, że świadczenie 800 plus winny otrzymywać tylko osoby pracujące. – To był postulat Polski 2050, dlatego jestem w tej partii i dlatego się pod nią podpisuje. To taki postulat, który by w sposób istotny poprawił sytuację budżetu i komfort ministra Domańskiego, ale bezpieczeństwo nas wszystkich jako Polaków, żebyśmy pieniądze te na wydatki społeczne wydawali sensownie, a nie rozrzutnie – kontynuował.

Jego zdaniem Polska 2050 jest zdolna do odbudowy poparcie na poziomie 9 proc.

