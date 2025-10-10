Obóz demoludów deliberował ich bojkot, lecz urzędujący wtedy na Kremlu gensek Michaił Gorbaczow, wprowadzający akurat politykę głasnosti oraz pierestrojki, odrzucił pomysł ponownego niewysyłania na letnią olimpiadę reprezentacji tak zwanych Krajów Demokracji Ludowej. W rezultacie zawody zbojkotowała jedynie Korea Północna, Kuba oraz Etiopia.