Z PÓŁDYSTANSU || Peerelowska propaganda przedstawiała Koreę Południowa jako kraj wrogi, ciemiężący swoich obywateli i podporządkowany imperialistom. Kłam temu fałszywemu wizerunkowi zadał w naszym kraju sport. Konkretnie letnie igrzyska olimpijskie, odbywające się 37 lat temu w Seulu.
Obóz demoludów deliberował ich bojkot, lecz urzędujący wtedy na Kremlu gensek Michaił Gorbaczow, wprowadzający akurat politykę głasnosti oraz pierestrojki, odrzucił pomysł ponownego niewysyłania na letnią olimpiadę reprezentacji tak zwanych Krajów Demokracji Ludowej. W rezultacie zawody zbojkotowała jedynie Korea Północna, Kuba oraz Etiopia.
Źródło: DoRzeczy.pl
